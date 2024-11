Accesa discussione al tavolo di Pressing sui mancati cartellini gialli a Romelu Lukaku durante Napoli-Roma. Parte ad analizzare tutto Graziano Cesari: "Dopo 13 minuti c'è questa scivolata di Lukaku su Celik: questo è un errore di Massa, il provvedimento disciplinare è necessario. Non parlo di rosso, ma il giallo era il più adatto: la tempistica è sbagliata, non c'è contatto alto ma è imprudente. Era sicuramente giallo. Poi c'è il secondo episodio in area della Roma: la decisione di Massa su Lukaku-Svilar è assegnare il calcio d'angolo, per lui non c'è niente. Ma qualcosa c'è: c'è un contatto quando il portiere della Roma prende la palla con le mani e Lukaku con la suola lo colpisce al petto. Quella però per me è una dinamica di gioco".