La Fiorentina tornerà a radunarsi intorno al 20-22 agosto a Firenze per la ripresa della preparazione. Intanto il club viola sta valutando vari prospetti per completare la propria rosa: per il centrocampo torna in auge Radja Nainggolan vicinissimo l’estate scorsa quando poi il giocatore belga messo sul mercato dall’Inter decise per ragioni familiari di tornare a Cagliari.

(Fonte: Ansa)