In Germania – Perisic, già fissato un incontro Inter-Bayern. Pretese alte, già a giugno…

In Germania lo definiscono tra i campioni più silenziosi del Triplete fatto dal Bayern Monaco. Non perché non ci abbia messo carattere. Anzi negli ultimi mesi ha impressionato con prestazioni solide e si è rivelato un vero e proprio uomo squadra. Nonostante questo pare sia difficile resti al club tedesco. Ieri, nelle sue dichiarazioni post partita, Ivan Perisic ha lasciato aperta ogni opzione, anche un suo ritorno all’Inter. Sicuramente il croato tornerà in Italia all’Inter prima di decidere la sua nuova destinazione e ci saranno da valutare parecchie cose. Comprese la questione della panchina nerazzurra.

LA SOMMA – In Germania dicono che il Bayern non ha intenzione di riscattarlo a venti mln, la cifra richiesta dall’Inter, sulla quale non fa sconti. Kicker ha sottolineato che se il club tedesco avesse voluto pagare quella somma lo avrebbe riscattato già a giugno. Preferirebbe invece puntare su un giocatore più giovane se deve investire quella cifra. E il fatto che anche Conte avrebbe ripreso in considerazione l’idea di riprenderlo alla Pinetina sarebbe uno dei motivi per i quali l’Inter non ha abbassato il costo del cartellino.

IN AGENDA – In questa settimana, spiegano in Germania, Inter e Bayern si rivedranno per parlarne e dovrebbe già essere stata fissata un appuntamento tra i dirigenti dei due club. I tedeschi vorrebbero trattenerlo, ma alle loro condizioni, e a Perisic non dispiacerebbe restare a Monaco di Baviera. Ma la cifra che percepisce annualmente dovrebbe essere rivista secondo i piani del Bayern.

(Fonte: Sport.de – Kicker)