Obbi Oulare ha regalato tre punti allo Standard Liegi grazie a uno splendido gol contro il Royal Antwerp FC. Al termine della gara, per l’attaccante classe ’96 sono arrivati gli elogi del suo allenatore, Michel Preud’homme: “Se Oulare è in forma, attirerà l’attenzione anche del c.t. Roberto Martinez. È già stato qui soprattutto per lui. Quando è in forma, è un grande attaccante come Romelu Lukaku“, ha detto l’allenatore.

