Inter, il gioco è diventato prevedibile: Eriksen continua ad apprendere i ‘codici’ di Conte

Per Christian Eriksen è solo questione di tempo. Il danese continua ad apprendere i cosiddetti ‘codici’ di Conte: “Il tecnico pugliese, infatti, pretende dai suoi movimenti precisi e sincronizzati in base alle fasi ma anche alle varie situazioni di gioco“.

Il gioco dell’Inter è diventato prevedibile e la necessità di Conte è di inserire un giocatore come Eriksen, in grado di inventare qualcosa grazie alla sua qualità superiore, alla fantasia e alla visione di gioco. Le avversarie hanno, infatti, neutralizzato – chi meglio e che un po’ meno – le giocate dei nerazzurri con il cambio di gioco per gli esterni e o il lancio per le punte. Il danese potrebbe partire titolare nella sfida contro il Ludogorets di Europa League: con la Lazio servirà Vecino, uomo da corsa e già decisivo nel derby come scrive il Corriere dello Sport.