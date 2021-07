Preziosi: “Spalletti ha fatto bene ovunque anche se è fermo da 2 anni”

Le dichiarazioni del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, sull'ex allenatore dell'Inter e ora al Napoli Luciano Spalletti

Intervenuto in collegamento con Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della nuova Serie A e il ritorno di grandi allenatori tra cui l'ex Inter Luciano Spalletti. Il tecnico toscano torna in pista dopo i due anni di stop in seguito all'addio al club nerazzurro.