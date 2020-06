Preziosi: “Bloccare retrocessioni in caso di nuovo stop è una proposta. Decide la FIGC”

Domani il Consiglio Federale della FIGC verterà anche sul piano B rispetto alla ripresa del campionato. In caso di nuovo stop, la Federazione ha in mente un algoritmo per l’assegnazione dei posti in Champions e Europa League e per le retrocessioni. La Lega Serie A ha chiesto che la classifica venisse in caso decisa con un criterio di merito e ha proposto anche che vengano bloccate le retrocessioni in B. Di questo ha parlato il presidente del Genoa, Preziosi, durante ‘Domenica Sport’, programma di Radio1.

«Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta, ma la FIGC ha la facoltà di decidere, noi dobbiamo rispettarla. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio», ha detto il numero 1 del Genoa.

(Fonte: agenzia)