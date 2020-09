Prima convocazione in Nazionale maggiore per Zinho Vanheusden: il difensore dello Standard Liegi, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è stato selezionato dal ct Martinez per i prossimi impegni internazionali contro Costa d’Avorio (amichevole), Inghilterra e Islanda (Nations League). Insieme al talentuoso classe ’99 ci sarà anche Romelu Lukaku, oltre agli altri “italiani” Saelemaekers e Mertens.