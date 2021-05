EDICOLA / TS: Inter, ecco 275 mln. Ora incontro Zhang-Conte sul futuro

Il titolo scelto dal giornale torinese per parlare dell'accordo raggiunto tra Suning e il fondo Oaktree

Anche Tuttosport in prima pagina parla del finanziamento arrivato in casa Inter teso a superare il momento di difficoltà dovuto al covid19. Il giornale torinese ha scelto questo titolo: "Inter, ecco 275 mln. Ufficiale l'accordo con il fondo Oaktree. Ora vertice Zhang-Conte sul futuro dell'allenatore".

Spazio in primo piano alla Juventus: "Pirlo sul filo. La conquista della Coppa Italia rilancia le quote dell'allenatore ma è fondamentale l'ingresso in CL. In caso di ribaltone il favorito è Gattuso".