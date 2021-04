EDICOLA / TS: EL, Grazie Roma. Juve, Pirlo nelle mani di Gasp

In prima pagina su TuttoSport la vittoria in Europa League dei giallorossi e la partita contro l'Atalanta dei bianconeri

"Grazie Roma" e "Pirlo nelle mani di Gasp". Questi i titoli principali di Tuttosport che presenta la gara tra Juve e Atalanta che si giocherà domenica a Bergamo. È una sfida importante per un posto in Champions. Il centro della prima pagina è per i giallorossi, Dzekoin primo piano autore del gol che ha portato in semifinale di Europa League la squadra di Fonseca. L'italiana affronterà il Manchester.