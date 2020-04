Sulla prima pagina di TuttoSport c’è un’anticipazione su un’intervista concessa da Cellino, presidente del Brescia, che parla così di Tonali: «Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo a Roma o Napoli. Ma non succederà. Restano Juve e Inter. Sceglierà lui». E a proposito del mercato nerazzurro c’è anche tra i titoli in prima pagina il possibile arrivo di Mertens, sponsorizzato da Lukaku.