Inter, un’intera squadra in gol: 2 primati per i nerazzurri. La Roma non perde da…

L’Inter contro la Sampdoria ha interrotto una striscia di imbattibilità di 11 partite consecutive (9V, 2N). I nerazzurri arrivano alla sfida a quota 36 punti e al secondo posto in classifica ad una lunghezza dal Milan. Sono 41 i gol segnati dalla squadra di Conte, miglior attacco della competizione, e 21 le reti subite. L’Inter vanta il primato sia nei gol sugli sviluppi di corner (sette), che di testa (otto) in questo campionato, inoltre, con la rete segnata da de Vrij contro la Sampdoria, sono diventati undici i marcatori in Serie A.

La Roma è imbattuta da 12 gare casalinghe di campionato (9V, 3N), la sua serie senza sconfitta in casa più lunga da febbraio 2017, in cui arrivò a quota 24. I giallorossi arrivano alla sfida dopo tre successi consecutivi messi a segno contro Cagliari, Sampdoria e Crotone e con 33 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Sono 35 i gol segnati dalla squadra di Fonseca e 24 quelli subiti.

(Fonte: Inter.it)