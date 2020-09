Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli orari delle prime tre giornate del campionato Primavera. L’Inter di Armando Madonna scenderà in campo nel primo impegno della nuova stagione sabato 19 settembre alle ore 13 in casa contro la Sampdoria. La settimana successiva, sempre di sabato e sempre alle 13, i nerazzurri affronterano in trasferta la Spal. Ancora di sabato, ma alle 11 del mattino, il 3 ottobre l’Inter affronterà l’Ascoli al Breda.