Primavera, biglietti in vendita per la finale Roma-Inter: tutte le informazioni

Giallorossi e nerazzurri si giocano domani lo scudetto di categoria: biglietti in vendita a partire da oggi

Si gioca domani la finale del campionato Primavera tra Roma e Inter, in programma alle ore 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito ufficiale prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per la partita: la vendita libera parte oggi, on line sul sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi presso le biglietterie dello stadio martedì 31 maggio a partire dalle ore 18:30. I prezzi variano dai 5 ai 15 euro. Ai sostenitori della Roma sarà riservato il settore "Tribuna Est", a quelli dell'Inter "Tribuna Ovest".