Primavera, il calendario della Youth League: date e orari dei match dell’Inter

Parallelamente alla Champions League, si apre anche il percorso nella UEFA Youth League per la Primavera nerazzurra. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, segue il percorso della Prima Squadra ed è inserita nel girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen.

I 32 club che seguono il percorso UEFA Champions League sono quelli che partecipano alla fase a gironi della competizione maggiore, con lo stesso calendario. A loro si aggiungono le 32 squadre vincitrici del campionato giovanile delle federazioni più in alto nel ranking la cui squadra maggiore non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League - questi club seguono il percorso Campioni nazionali.