Inter, termina oggi il ritiro della Primavera: prime indicazioni per Chivu

Si chiude oggi il ritiro della Primavera dell'Inter a Vipiteno, in Trentino Aldo-Adige: i ragazzi di Chivu tornano a Milano dopo una settimana di allenamenti e due vittorie in amichevole contro Freienfeld (6-0) e Naz (3-1). Buone indicazioni per il tecnico nerazzurro, che ha subito mostrato la sua prima novità: dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore giocando sempre con il 4-3-1-2, in questa stagione pare intenzionato a puntare sul 3-5-2, modulo usato sia dalla Prima Squadra che dalla stessa Primavera lo scorso anno.

Pochi problemi per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi: i tanti 2003 che quest'anno comporranno la spina dorsale della squadra hanno seguito lo stesso percorso di Chivu, che li ha già allenati prima in Under 17 e poi in Under 18. Per quanto riguarda invece i 2002, che in questa stagione saranno considerati fuoriquota (sono permessi al massimo 5 per squadra), cominciano a delinearsi i piani del club: a Vipiteno si sono visti Andrea Moretti, Silvestro, Sangalli e Wieser, oltre a Cortinovis (alle prese con il recupero dall'infortunio) e Goffi (destinato a partire). Lorenzo Moretti, Squizzato e Sottini, invece, hanno partecipato alla prima fase del ritiro della Prima Squadra: da questo elenco usciranno i nomi dei fuoriquota che continueranno a giocare in Primavera.