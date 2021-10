Primavera, Chivu: “Consapevole del rischio che corriamo. Tutti devono giocare”

Le parole del tecnico raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Breda Fabio Alampi

Al termine del match vinto per 3-0 contro il Verona, Christian Chivu, allenatore della Primavera dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Non è facile a novembre, con tutte le rotazioni che stiamo facendo, trovare continuità, ma bisogna farlo. I ragazzi hanno bisogno di giocare e stiamo seguendo questa linea che per me è giusta. Tutti sono validi e hanno il diritto di giocare".

"Scuse e alibi non fanno per me, ma è un momento difficile per questa squadra. Giocare ogni tre giorni non è facile, ma sono contento dei ragazzi. Ci sono tanti 2004 e alcuni 2005, stiamo facendo bene. Io non devo dimostrare nulla. Mi interessa solo il lavoro di questi ragazzi e che crescano in maniera giusta".