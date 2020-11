Primavera, ufficiale lo stop al campionato: Inter tra i club favorevoli alla sospensione

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità della sospensione del campionato Primavera. Secondo il Corriere dello Sport l’Inter ha votato a favore dello stop immediato: “A favore di una prosecuzione con un nuovo protocollo avevano votato in 11 (Roma, Sassuolo, Crotone, Hellas Verona, Fiorentina, Napoli, Samp, Udinese, Spal, Ascoli ed Empoli), altrettanti i contrari (Lazio, Atalanta, Inter, Torino, Bologna, Parma, La Spezia, Benevento, Genoa, Juve e Cagliari). A breve per le Primavera sarà proposto un protocollo rivisto che prevede tamponi antigenici e, in caso di una positività nel gruppo squadra, isolamento fiduciario nei rispettivi domicili dei negativi (niente bolla). Sarà meno costoso di quello per le formazioni di Serie A“.