Primavera, Inter-Genoa clou della giornata: Mulattieri lancia la sfida a Bianchi

Scende in campo nel primo pomeriggio l’Inter Primavera di Armando Madonna. Il Corriere dello Sport scrive: “Sfida tra bomber. Il duello tra Samuele Mulattieri e Flavio Bianchi, appaiati in testa alla classifica marcatori con 13 gol, accende Inter-Genoa, match clou della 20ª giornata del campionato Primavera. Oggi si giocano altre tre partite: il Cagliari ospita il Torino e prova a blindare il secondo posto utile ad accedere direttamente alle semifinali scudetto, la Sampdoria affronta il Bologna con l’obiettivo di restare tra le prime sei in zona playoff, mentre il Sassuolo fa visita all’Empoli. Fari anche sulla Primavera 2, dove il Milan, battendo la Spal nello scontro al vertice, conquisterebbe la promozione aritmetica con quattro turni di anticipo. Match point anche per l’Ascoli che però, oltre a vincere a Frosinone, deve sperare in un pari o in una sconfitta del Trapani”.