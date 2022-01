UFFICIALE / Primavera, rinviate due giornate: per l’Inter niente derby col Milan

Dopo il rinvio della 15esima giornata, la Lega Calcio estende la decisione anche alle prossime due giornate di campionato

"Si comunica che le gare della 16esima e della 17esima giornata di andata del Campionato Primavera 1 Timvision, programmate rispettivamente per il 15-16-17 gennaio 2022 e per il 21-22-23-24 gennaio 2022 sono rinviate a data da destinarsi", si legge in una nota della Serie A. L'Inter di Chivu, che non ha giocato la 15esima giornata di campionato contro la SPAL, avrebbe dovuto affrontare il 15 gennaio alle 13 il Milan nel derby. Il 22 gennaio invece avrebbe affrontato la Samp, ma entrambi le gare non saranno disputate. Causa covid, ovviamente.