Primavera, la Juventus elimina l’Atalanta: in semifinale troverà la Roma

Termina 1-2 il primo turno dei playoff: i bianconeri si impongono grazie a una rete in pieno recupero di Cerri

Sono iniziati oggi i playoff scudetto Primavera: nel primo turno la Juventus ha battuto 2-1 l'Atalanta, garantendosi così la semifinale contro la Roma (in programma venerdì). Bianconeri in vantaggio allo scadere del primo tempo con Mbangula. Nella ripresa i bergamaschi pareggiano con il solito Cisse, ma in pieno recupero arriva la doccia gelata per gli orobici con il gol di Cerri che fa impazzire la formazione juventina.