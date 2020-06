CdS – Inter in campo con la Primavera? Solo una provocazione di Marotta. Ma intanto…

La decisione di far ripartire le competizioni con le semifinali di ritorno di Coppa Italia non è stata presa bene dai club italiani. In particolare dall’Inter, che nei giorni scorsi ha lasciato trapelare l’ipotesi di scendere in campo con la formazione Primavera. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, si tratterebbe solamente di una provocazione di Marotta:

“L’ansia di dover soltanto vincere ha finito per provocare la reazione stizzita del club nerazzurro una volta appreso della configurazione del calendario. «E allora a Napoli andremo con la Primavera», hanno fatto sapere da viale della Liberazione. Difficile che accada davvero, anche se a Interello si sta ancora allenando un bel gruppetto di giovani pronti ad essere chiamati in caso di necessità. Quella frase sa tanto di provocazione. Anche perché non avrebbe davvero senso rinunciare a priori ad una competizione a cui mancano solo 180′ (rigori permettendo) per arrivare fino in fondo“.