Primavera, domani la semifinale Inter-Cagliari: la designazione arbitrale

I ragazzi di Chivu affrontano i rossoblu, che nel turno preliminare hanno eliminato la Sampdoria: calcio di inizo alle ore 17

Andrà in scena domani alle ore 17 allo stadio "Ricci" di Sassuolo la semifinale scudetto del campionato Primavera tra Inter e Cagliari. I nnerazzurri di Chivu, secondi al termine della regular season, in caso di parità al termine dei tempi supplementari andranno in finale grazie al miglior piazzamento stagionale. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro il signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Centrone di Molfetta e Marco Ceolin di Treviso, quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze.