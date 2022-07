Primavera, il tabellone della Coppa Italia 2022/2023: Inter in campo a gennaio

Svelate date e incroci della manifestazione: i nerazzurri di Chivu entrano in scena a partire dagli ottavi di finale

La Lega Calcio ha svelato il tabellone della Coppa Italia Primavera 2022/2023. L'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica e testa di serie, debutterà nella manifestazione a gennaio, a partire dagli ottavi di finale: il primo avversario sarà una tra Reggiana, Padova, Pordenone, Verona, Udinese e Venezia. Un eventuale incrocio con Juventus e Roma potrà avvenire solamente in semifinale, con il Milan in finale.