Primavera, Women e Sampdoria: tre gare casalinghe, è ‘Inter Saturday’

Il club nerazzurro presenta la giornata di domani, che vedrà in scena Inter-Samp, Inter Primavera e Inter Women

Alessandro De Felice

Pronti per un sabato a fortissime tinte nerazzurre? Domani, 29 ottobre, va in scena un’Inter Saturday da seguire dall’inizio alla fine, con tre appuntamenti casalinghi per le squadre nerazzurre!

Dalle 13:00 la Primavera di Cristian Chivu scenderà in campo al KONAMI Youth Development Centre, nel match valido per la decima giornata di Campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal primo successo nella competizione contro la Fiorentina e dalla qualificazione agli spareggi di Youth League, sfidano il Frosinone.

Alle 14:30, spazio al big match delle Inter Women contro la Roma. Le nerazzurre di Rita Guarino a quota 17 punti in classifica sfidano le giallorosse (18), in uno scontro diretto che potrebbe valere sorpasso e primo posto in classifica in base anche al risultato della Fiorentina (18). Una partita, quella che si giocherà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, in cui servirà tutto il sostegno del pubblico interista! (clicca qui e acquista i biglietti). Per arrivare pronti al match, dalle 14 dagli studi di Inter TV, andrà in onda il pre-partita con collegamenti dallo stadio Breda, le formazioni e tanto altro.

Per la sfida della squadra di Inzaghi contro la Sampdoria l’appuntamento è al Meazza, con fischio d’inizio alle 20:45. L’atmosfera sarà speciale, con un San Siro tutto esaurito e la carica dei tifosi che dopo il successo contro il Viktoria Plzen che è valso il passaggio del turno in Champions League, hanno risposto ancora una volta presente. Il match contro i blucerchiati sarà dedicato agli Inter Club con una serie di iniziative speciali: dal Trophy Room Tour nell’HQ nerazzurro all’accesso riservato al museo di San Siro dove per l’occasione verranno portate le due coppe vinte dalla squadra nerazzurra nella stagione 2021/22, esperienze esclusive e il Meet&Greet con alcuni giocatori a bordocampo al termine della partita. Come sempre l’accompagnamento al fischio d’inizio è quello di Inter TV, con aggiornamenti, collegamenti e interviste da non perdere

