Primo all. di Gosens: “Inter, è un affare. Vi racconto un episodio. Con lui e Dumfries…”

John Stegeman ha lanciato Gosens all’Heracles Almelo, due anni in Olanda prima di trasferirsi all'Atalanta. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stegeman parla così del neo acquisto nerazzurro: "Erano le 8 di sera, lo stadio aveva spento le luci, esco dall’ufficio e sento dei rumori in sala pesi. Era lui. ‘Cosa ci fai ancora qui?’. ‘Mi alleno, mister’. I suoi compagni erano già a casa sul divano…‘Solo’ 25 milioni, anche poco per i prezzi di oggi. Con lui e Dumfries Inzaghi è al sicuro, l'Inter può vincere di nuovo il titolo".