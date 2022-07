Primo arbitro donna in Serie A, Trentalange: “Grande soddisfazione ma triste che…”

Ufficializzata oggi la promozione di Maria Sole Ferrieri Caputi in Can A e B

Il calcio italiano ha vissuto oggi un momento storico. Alfredo Trentalange, capo degli arbitri, ha ufficializzato la promozione in Can A e B di Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà il primo arbitro donna nella massima serie. "E’ un momento molto bello e di grandissima soddisfazione ed è anche triste pensare che qualcuno si stupisca dell’arrivo di una donna, donne che fra l’altro hanno magari sensibilità maggiori, sono più ricercatrici e meno presuntuose, fanno più cose contemporaneamente, insomma hanno anche margini enormi di miglioramento - dice il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange -. Fa certo notizia il fatto che Maria Sole sia la prima donna in A e B, ed è un momento storico ma la promozione è un avanzamento che nasce dal merito e non dal privilegio.

Si parte per una stagione complessa, anomala: nulla è scontato in ambito arbitrale, ci piace ricordare che il doppio tesseramento va avanti con 430 tesserati perché un ragazzo o una ragazza che gioca può anche cominciare ad arbitrare e viceversa, ed è un arricchimento per tutti. Così come un’altra nostra battaglia è contro la violenza verso gli arbitri. L’augurio a Maria Sole è da fare sicuramente e a tutti i nostri arbitri dico di cercare il merito perché non esiste privilegio: nessuno li troverà. Il suo percorso sarà naturale e faremo attenzione al suo percorso come a quello degli altri".