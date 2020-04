Mercato Inter, Marotta e Ausilio battono il primo colpo: è fatta per l’arrivo di Giroud

L’Inter batte il primo colpo di mercato: secondo Tuttosport, è ormai cosa fatta l’arrivo a Milano di Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea. Una trattativa vicinissima alla chiusura già a gennaio, come ammesso dallo stesso Giroud, e che consegnerà a Conte il vice Lukaku tanto richiesto: “È praticamente cosa fatta l’arrivo di Olivier Giroud: il procuratore del francese da giorni sta lavorando per ottenere il via libera dal Chelsea che – in teoria – avrebbe a suo favore una clausola per rinnovare automaticamente il contratto al centravanti per un’altra stagione. Giroud, che non vuole trovarsi nella stessa situazione di quest’anno a Londra, è pronto a riabbracciare Antonio Conte e a firmare un biennale con opzione per un’ulteriore stagione da svincolato. Questo consegnerà all’allenatore un vice-Lukaku di primo livello e ipermotivato dall’opportunità di essere protagonista con la Francia agli Europei del 2021“.