Ex Inter, primo gol in Serie C per Abiuso: “Contentissimo, ma piedi per terra”

Prima partita da titolare in Serie C con la maglia della Pergolettese e primo gol tra i professionisti per Fabio Abiuso. L'ex attaccante dell'Inter, campione d'Italia con la Primavera nerazzurra pochi mesi fa, esprime la sua gioia ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Sono contento per aver fatto questo mio esordio da titolare. Contentissimo per il gol, per essermi sbloccato in questa categoria e per la squadra. È stata una partita tosta. Abbiamo sofferto e siamo stati pronti a far male quando siamo riusciti a ripartire: un po' quello che avevamo preparato".