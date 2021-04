VIDEO / Inghilterra, morto il principe Filippo. Il cordoglio di Mourinho

Il tecnico del Tottenham ha voluto stoppare le domande in conferenza stampa per esprimere il suo dispiacere per la morte del marito della Regina

Eva A. Provenzano

José Mourinho, durante la conferenza stampa che precede la partita di Premier contro lo United, ha stoppato le domande commosso, per esprimere le sue condoglianze per la morte del Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta è scomparso questa mattina all'età di 99 anni.

Il cordoglio di Mou è sincero: «Scusate un attimo. Sono dispiaciuto perché ho letto una brutta notizia sul principe Filippo. Vorrei esprimere le mie sentite condoglianze alla famiglia Reale. Posso dire con sincerità che ho un profondo rispetto per loro. Sentite condoglianze. Credo che non solo la Nazione inglese proverà certi sentimenti. Io non sono inglese, ma ho il più profondo rispetto e tanti altri la pensano come me».