Inter, Barbara Facchetti: “Primo mi disse sei tuo padre con la parrucca bionda”

Le riconosceva una somiglianza particolare con il papà Giacinto: il ricordo dell'avvocato fatto dalla figlia del Cipe

«Intelligenza e umanità fuori dal comune. Eravamo in Germania, io in tribuna e papà in panchina con Hodgson. Prisco arrivò sugli spalti e io pensavo non mi avesse riconosciuta. Invece mi disse subito: 'Ma certo che ti ho riconosciuta, sei tuo padre con la parrucca bionda, impossibile non riconoscerti'. Lui era così, genuino, ironico, molto simpatico. Ti strappava sempre una risata. Era un interista vero, pungente, mai sopra le righe. Nel calcio gli hanno voluto bene tutti, non solo gli interisti. E questo mostra la sua grandezza». Così Barbara Facchetti ha ricordato l'avvocato Prisco, legatissimo a suo padre Giacinto, ex capitano nerazzurro.