Inter, Boninsegna: “Io legato per sempre a Prisco grazie ad una lattina”

Il ricordo di Bonimba che ha raccontato da spogliatoio legato all'avvocato che entra nella Hall of Fame nerazzurra

Anche Bonimba, Peppino Prisco lo ha conosciuto bene. Una volta stavano festeggiando negli spogliatoi la vittoria dell'Inter di misura per uno a zero.

«Ma lui se ne stava in disparte - racconta Boninsegna - quasi dispiaciuto. Quindi gli ho chiesto: 'Avvocato, perché non festeggia con noi?'. 'No Bobo - mi rispose - oggi non è proprio la giornata giusta per festeggiare'. Gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui mi rispose così: 'Ho appena saputo che il Milan ha perso solo 4-0'. Siamo rimasti per sempre legati dalla lattina che mi lanciarono nell'incontro contro il Borussia M. Perdemmo 7 a 1 ma lui riuscì ad ottenere la ripetizione della gara. Una svolta nel diritto sportivo».