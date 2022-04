Pluvalenze, Juve e Napoli deferite: rischio multa. Caso Prisma, tocca a Gravina

Arrivati i deferimenti per club come quello bianconero e il Napoli. Intanto continua l'inchiesta sul reato contestato ai bianconeri di falso in bilancio

Le ipotesi d'accusa contestata alla Juve sono due: aver contabilizzato a bilancio i risparmi che sarebbero derivati dal differimento degli stipendi dei calciatori allo scoppio della pandemia per circa 90 mln, senza aver caricato i debiti di 67 mln da restituire in un secondo momento. Il secondo filone d'inchiesta riguarda invece le plusvalenze "che sarebbero state utilizzate per “migliorare” i bilanci in tre annualità differenti; calciatori ipervalutati – questa l’ipotesi – utilizzati in scambi di mercato alla pari con altre società tra cui quello avvenuto tra Juve e Barcello-na che ha portato Pjanic da Torino in Spagna e il centrocampista Arthur in Italia". Ieri in Procura ha testimoniato la mamma di Rabiot, che è la sua agente. Nel 2019 il calciatore è arrivato a parametro zero dal PSG e riuscì a chiudere un accordo per 7-8 mln a stagione mentre al procuratore fu riconosciuto un compenso di circa un mln di euro.