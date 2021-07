Pro Vercelli, Scienza: “Con l’Inter un paio di gol evitabili. Nella ripresa calo fisico”

Le parole dell'allenatore al termine del test contro i nerazzurri ad Appiano Gentile

Beppe Scienza, allenatore della Pro Vercelli, ha così commentato la prestazione dei suoi contro l'Inter nel test di ieri. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto un primo tempo veramente buono, concedendo poco e costruendo bene. Nella ripresa siamo calati fisicamente, ma lo avevamo messo in preventivo perché stiamo lavorando tanto. Una buonissima amichevole, dobbiamo imparare ad essere più veloci quando abbiamo palla ed è normale che oggi non avessimo la gamba giusta. Abbiamo subito 4 gol, un paio almeno erano evitabili, ma non mi fanno paura. Sono cose che si possono sistemare".