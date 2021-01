CdS – Inter-Benevento, Conte cambia rispetto al derby: chance per Eriksen. In difesa…

Antonio Conte cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto il Milan nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell’undici di partenza torna Bastoni dopo il turno osservato in campionato. Con potrebbe esserci spazio per Ranocchia al posto di uno tra De Vrij e Skriniar.

Per Conte i maggiori restano a centrocampo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sarà una chance per Gagliardini, che giocherà con Barella ed Eriksen. A destra tocca ad Achraf Hakimi, che sarà squalificato in Coppa Italia, mentre dall’altra parte Perisic è in vantaggio su Young.

In avanti, torna Lautaro Martinez dopo il turno di riposo. Il ‘Toro‘ farà coppia con Romelu Lukaku, anche lui – come Hakimi – squalificato martedì nella gara d’andata della semifinale contro la Juventus.