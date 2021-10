Argentina, Correa a parte. Scaloni schiera Lautaro da titolare col Perù

I siti che seguono la Nazionale parlano dell'attaccante nerazzurro e lo danno in campo dal primo minuto

L'Argentina si allena in vista del Perù. Se sono da valutare le condizioni di Correain vista dell'incontro (e del suo ritorno in Italia) il ct della Nazionale - che si gioca la qualificazione ai Mondiali - non ha nessun dubbi sull'impiego di Lautaro Martinez, dal primo minuto, al fianco di Messi.