Sky – Italia, probabile riposo per Barella domani. In difesa spazio a Bastoni

La probabile formazione azzurra per la gara di domani contro il Galles

Previsto un ampio turnover da parte di Roberto Mancini nella gara di domani contro il Galles, nella quale basterà un punto agli azzurri per assicurarsi il primo posto del girone. Queste le ultime di formazione da Sky Sport: "In difesa qualcosa cambierà, Acerbi e Bonucci faranno staffetta in una difesa che sarà composta dal bianconero, Bastoni, Toloi ed Emerson, che sostituisce Spinazzola. In attacco sono previsti Belotti e Chiesa con Bernardeschi provato alternativa a Berardi. In mezzo ci sarà Verratti ed è probabile che Jorginho e Barella trovino riposo.