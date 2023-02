Problemi sul segnale, DAZN chiama in causa TIM: “Partner al lavoro per risolverli”

Anche nella giornata di oggi si sono ripetute segnalazioni su problemi di trasmissione riguardanti le partite. DAZN, tramite i suoi canali social, ha spiegato la situazione chiamando in causa TIM: "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli".