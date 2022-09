EDICOLA CDS – Processo Inter, difesa sotto tiro: Inzaghi deve cambiare marcia

''Processo Inter, difesa sotto tiro''. Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 5 settembre 2022

''Processo Inter, difesa sotto tiro''. Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 5 settembre 2022. ''Inzaghi ora dovrà cambiare marcia per dare un segnale. E Lukaku va in Belgio''. La copertina è dedicata al tonfo della Roma.