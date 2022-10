Inter, la profezia su Dimarco si è avverata. E ora ha un nuovo sponsor d’eccezione

L'esterno mancino è definitivamente esploso, in nerazzurro come in Nazionale: le sue qualità erano ben note

Federico Dimarco è uno degli uomini del momento: l'esterno mancino si è preso una maglia da titolare sulla fascia sinistra dell'Inter, e con le sue prestazioni è arrivato anche in Nazionale. Nessuna sorpresa, come scrive Tuttosport, per chi lo conosce dai tempi del settore giovanile. E ora ha uno sponsor d'eccezione in più: "Quel mancino sopraffino, in grado di pulire e tagliare la palla a proprio piacimento, non solo è particolarmente gradito da Simone Inzaghi, ma anche parecchio apprezzato da Romelu Lukaku. Col belga che crede che Dimarco sia potenzialmente un giocatore perfetto per il suo stile di gioco. Grazie alla facilità di calcio del compagno di squadra, Big Rom è convinto di poter segnare parecchie reti. Con l'ex Parma e Verona che vedrebbe così sfruttate al meglio quelle caratteristiche che lo hanno accompagnato sin da bambino.