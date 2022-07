Inter, programma delle amichevoli: il Lens la prossima avversaria dei nerazzurri

L'Inter viaggia di corsa verso l'inizio del campionato: l'appuntamento è per sabato 13 agosto alle 20:45 quando la squadra di Inzaghi affronterà il Lecce al Via del Mare nella prima giornata della Serie A 2022/2023.

Sono cinque le amichevoli che accompagneranno i nerazzurri in questa estate: le sfide con il Lugano (vittoria per 4-1), con il Monaco (2-2) già disputate. Ora in calendario ne restano tre, contro Lens, Lione e Villarreal.