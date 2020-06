Pronostici, Caressa: “L’Inter segnerà nei primi minuti”. Zazzaroni: “Vince il Napoli 1-0”

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, nel corso di “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay, hanno fatto i loro pronostici su Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Caressa: “Secondo me l’Inter segna nei primi minuti. 1-1 del Napoli a fine primo tempo-inizio secondo tempo, poi non so come finirà, ma ci sarà una grande pressione nel finale. Si deciderà tutto negli ultimi 5 minuti, e non si andrà ai rigori. E se devo dire i marcatori dico Eriksen e Politano“. Diverso il parere di Zazzaroni: “Secondo me segna subito il Napoli, e segna Milik, a meno che non giochi Mertens. Finisce 1-0 per il Napoli”, attenzione a Koulibaly“.