Stasera si alza il sipario alla Scala del Calcio, con l’Inter di Antonio Conte che ospita all’esordio in campionato la Fiorentina di Beppe Iachini. A Radio Deejay, durante la trasmissione “Deejay Football Club”, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno pronosticato i risultati della seconda giornata di Serie A, soffermandosi anche sulla gara di San Siro.”1″, ha detto in merito il giornalista di Sky Sport. Ma il direttore del CorSport non è d’accordo: “X”, secondo lui.