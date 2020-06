Pronostici, Caressa convinto: “L’Inter vince a Parma”. Zazzaroni non è d’accordo

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club. L’Inter è chiamata al riscatto dopo il 3-3 contro il Sassuolo che, in virtù della vittoria della Juventus con il Lecce, ha fatto scivolare i nerazzurri a -11 dalla vetta. Inter che è impegnata al Tardini di Parma contro i ducali, rinvigoriti dalla vittoria sul Genoa. Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, l’Inter non vincerà a Parma: “X”, commenta Zazzaroni. Per Fabio Caressa, invece, l’Inter otterrà i tre punti.