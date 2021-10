Cessione Inter? Due opzioni per il nuovo proprietario: “Zhang venderà a fondo arabo oppure…”

I prossimi potrebbero essere mesi decisivi per il futuro societario dell'Inter: Suning sarà presto costretta a vendere?

I prossimi potrebbero essere mesi decisivi per il futuro societario dell'Inter . Sono in molti, infatti, a sostenere che presto Suning sarà costretta a vendere il club nerazzurro. Enzo Bucchioni scrive su TMW:

"Intanto continuiamo a mettere insieme tasselli per capire come mai i signori Zhang dovranno vendere l’Inter a un fondo sovrano arabo o a un fondo americano prima possibile, e il loro tentativo di tenere la società è ormai quasi disperato. Un po’ di tagli sono stati fatti, qualche nuova entrata c’è, lo stadio porterà risorse, ma lo squilibrio dei conti è pesante e in futuro non basterà neppure più l’aver venduto i giocatori più importanti. Inoltre ci sono da restituire cento milioni al fondo che ne ha prestati all’Inter 275 pochi mesi fa".