Assemblea Lega Serie A, protesta dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Ferrero

Pubblicato anche un volantino che recita così: "E invece su Ferrero? Niente da dire? Sampdoria-Spezia, sabato 22 aprile, il match viene interrotto per 7 minuti durante i quali dalla Gradinata Sud vengono lanciate delle torce in campo. È un gesto di protesta, mirato ad alzare l'attenzione su quanto sta accadendo alla Sampdoria. Dalla stessa gradinata vengono tirati in ballo il solito delinquente Massimo Ferrero, la famiglia Garrone Mondini (RICORDIAMO che sono stati loro ad avergli consegnato la Sampdoria, per tornaconto personale), istituzioni locali ma anche Figc e Lega Calcio. Queste ultime, a nostro avviso, accusate di non aver fatto nulla per evitare che la società blucerchiata si trovasse sul baratro del fallimento.