Protocollo anti-covid19, gli ispettori della FIGC nei centri sportivi di Inter e Atalanta

Gli ispettori della Procura Federale hanno visitato i centri di allenamento dell’Inter e dell’Atalanta. Prosegue il giro fatto nei centri sportivi da parte degli esperti indicati dalla FIGC. I controlli sono tesi verificare il rispetto del controllo dei protocolli sanitari approvati per la riapertura del campionato.

Come di consueto, come è successo quindi per gli altri club, è stata acquisita la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. Le ispezioni continueranno fino alla fine di questa stagione.

(Fonte: agenzie)