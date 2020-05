Serie A, in arrivo il nuovo protocollo. Due parti: una su salute e una su trasferimenti squadre e stadi

“Da oggi quindi via libera agli allenamenti in gruppo? No: la Lega è soddisfatta, ma il testo non è ancora a disposizione dei medici sociali, E di tamponi al nord se ne trovano pochi, cosa che potrebbe creare disparità. Fissati i criteri per la Fase 2 del calcio, è ora di pensare alla Fase 3:. In Federcalcio se ne parlava anche ieri:Unico vero ostacolo: proprio le Regioni. Chi convincerà De Luca (Campania) e Solinas (Sardegna) che sia più sicuro far entrare Ronaldo o Lukaku rispetto ai normali cittadini?“, analizza Repubblica.