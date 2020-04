SM – Governo chiederà protocollo bis alla FIGC ma c’è già un primo trasgressore: è della Lazio

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Governo vuole prendere tempo e chiederà alla commissione scientifica della FIGC di presentare un secondo protocollo medico. La perplessità più grande riguarda il rispetto della modalità dei ritiri, che devono essere blindati per circa 15 giorni. Il protocollo non è ancora entrato in vigore ma comunque si segnala il primo trasgressore: è il caso di Lucas Leiva, avvistato varie volte a Formello con un preparatore atletico per svolgere lavoro ed esercizi in piscina e palestra. Il brasiliano ha così violato il lockdown del Governo.

(Sport Mediaset)