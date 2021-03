Protti: “Inter, Conte super motivato. La loro fortuna però è un’altra”

L'ex calciatore ha parlato dei nerazzurri e delle loro chance scudetto ai microfoni di TMW

L'ex attaccante Igor Protti, nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW, ha parlato anche della lotta Scudetto con l'Inter capolista. Queste le sue parole: "Qualche mese fa quando l'Inter è stata l'unica squadra ad uscire dalla Champions per loro si è rivelata una fortuna. Potendosi concentrare sul campionato, si ritrovano davanti grazie ad un allenatore super motivato. Pensavo a tre-quattro squadre in lotta per lo Scudetto, ma mi sembra ridotta a loro e all'Inter. Sulla Champions non mi pronuncio".